Coronavirus: 1554 interventi della Guardia di finanza in Lombardia, scoperte mascherine vendute con ricarico del 2000 per cento

- Sono 1.554 le pattuglie impiegate dalla Guardia di Finanza in Lombardia per il controllo delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in atto, dall'introduzione di queste ultime lo scorso 21 febbraio. Sotto il coordinamento delle diverse Autorità Prefettizie, i Comandi Provinciali del Corpo della Lombardia, tutti pienamente operativi, hanno impiegato su tutto il territorio regionale 3.462 uomini e 1.450 mezzi, sottoponendo a controllo 33.300 persone, 14.180 attività commerciali e 26.145 autocertificazioni. 276 le denunce inoltrate alle autorità giudiziarie. Tra le tante violazioni riscontrate dai Finanzieri sul territorio lombardo, qui di seguito alcune che emergono per la loro singolarità: - a Milano, un cittadino italiano che, alla guida di un’auto poi risultata rubata, si è dato alla fuga all’alt dei Baschi Verdi e, dopo un inseguimento per il centro cittadino prima in auto e poi a piedi è stato bloccato e denunciato non solo per l’inottemperanza agli obblighi sulla limitazione alla mobilità ma anche per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale; - al valico autostradale di Ponte Chiasso, un cittadino di nazionalità romena che fermato per un controllo, nel tentativo di entrare in Svizzera, repentinamente ha messo in moto il mezzo e si è dato precipitosamente alla fuga lungo l’Autostrada A9 e alcune arterie stradali della provincia di Como. Anche costui, dopo un lungo inseguimento in cui ha anche danneggiato diversi mezzi in transito, è stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, forzata consegna, tentate lesioni personali nonché la violazione delle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19. (segue) (Com)