Coronavirus: 1554 interventi della Guardia di finanza in Lombardia, scoperte mascherine vendute con ricarico del 2000 per cento (2)

- In provincia di Sondrio, nel territorio comunale di Spriana in Valmalenco, tre escursionisti sono stati sorpresi dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che insieme ai tecnici del Soccorso alpino e speleologico e ai Vigili del 2 Fuoco sono intervenuti per trarli in salvo dopo che gli stessi, nonostante i divieti in essere connessi al contagio da Covid-19, avevano comunque deciso di effettuare un’escursione in montagna e uno di loro cadeva in un dirupo; - sempre al valico stradale di Ponte Chiasso, in uscita della Stato, è stato sottoposto a controllo e denunciato per produzione traffico e detenzione di sostanze stupefacenti un cittadino italiano, nella cui autovettura sono stati scoperti circa 55.000 semi di marjuana e altri 25.000 sono stati rinvenuti in sede di perquisizione della sua abitazione dove erano anche occultati 640 grammi di marijuana già macinata e pronta all’uso. Contestualmente, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i Reparti del Corpo della Lombardia, oltre ai servizi di controllo sull’osservanza delle disposizioni per il contenimento e alla gestione dell’epidemia da Covid-19, hanno proseguito a pieno ritmo, nelle proprie funzioni di polizia economico-finanziaria, contrastando i traffici illeciti connessi all’emergenza sanitaria in corso, i fenomeni speculativi di aumento ingiustificato dei prezzi e le altre condotte fraudolente nella commercializzazione di dispositivi di protezione individuale e disinfettanti. (segue) (Com)