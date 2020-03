Coronavirus: 1554 interventi della Guardia di finanza in Lombardia, scoperte mascherine vendute con ricarico del 2000 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai servizi sul territorio, le Fiamme Gialle lombarde hanno monitorato e sono intervenute anche sulle vendite on line dei dispositivi di protezione, sia con servizi di iniziativa che su delega dell’Autorità Giudiziaria. 3 Di particolare rilevanza è l’indagine svolta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano che, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno proceduto all’analisi dei dati forniti dai gestori dei più importanti portali di commercio elettronico, a seguito della quale hanno sequestrato centinaia di prodotti disinfettanti e presidi medici e denunciato per “manovre speculative su merci” nove soggetti, nazionali ed esteri, attivi in Italia, che avevano innalzato i prezzi dal 100 al 400 per cento rispetto a quelli praticati prima dell’emergenza sanitaria. Inoltre, presso le principali aree doganali della Regione, i Finanzieri qui in servizio di vigilanza hanno preso attivamente parte alle operazioni di requisizioni, disposte dalle locali Autorità Prefettizie, di mascherine oggetto di ordinarie operazioni commerciali, in vista del loro utilizzo a supporto dell’emergenza in atto. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, i Finanzieri stanno sostenendo alcune strutture sanitarie, come in provincia di Brescia, nella consegna urgente di materiale sanitario nei casi di indisponibilità di corrieri, evitando ritardi nella distribuzione. (Com)