Coronavirus: Arcuri, imploriamo di rispettare misure

- "Non bisogna minimizzare i problemi che affrontiamo. Raccomando a tutti: è davvero importante attenersi alle prescrizioni che il governo ha dato consapevoli che sono difficili, quasi non contemporanee. Abbiamo notizia che la stragrande maggioranza degli italiani le rispetta. Vi imploriamo di rispettarle tutti". Così il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di un punto stampa dalla sede della Protezione civile. (Rin)