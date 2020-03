Coronavirus: bozza decreto, sanzioni fino a 4 mila euro e chiusura esercizi fino a 30 giorni

- Il decreto che sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri prevede un inasprimento delle sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento per contrastrare la diffusione del coronavirus. Nel dettaglio, nella bozza che "Agenzia Nova" ha visionato è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000. Inoltre, la bozza contempla anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Non solo, ma il dispositivo prevede anche che "in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima". All'atto pratico, inoltre, il Prefetto, informando preventivamente il ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Nella bozza si legge inoltre che "al personale delle Forze armate impiegato" viene attribuita "la qualifica di agente di pubblica sicurezza".(Rin)