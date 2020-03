Coronavirus: Arcuri, nostri aerei recupereranno mascherine all'estero per prossime otto settimane

- Dal 29 marzo "per otto settimane importeremo dalla Cina 8 milioni di mascherine Ffp2 e sei milioni di mascherine chirurgiche alla settimana. Grazie al lavoro coordinato con i ministeri della Difesa e degli Esteri saranno i nostri aerei ad andare a ritirare il materiale dove lo troviamo. Questo per non perdere neanche un minuto". Lo ha annunciato il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di un punto stampa dalla sede della Protezione civile. "Ma dobbiamo dipendere sempre meno dalle importazioni", ha aggiunto.(Rin)