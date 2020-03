Iran: ponte aereo Unhcr consegna aiuti umanitari per emergenza coronavirus

- Un ponte aereo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha consegnato circa 4,4 tonnellate di articoli sanitari di vitale necessità, comprese scorte, volti a sostenere la risposta all'emergenza del coronavirus nella Repubblica islamica dell'Iran. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Unhcr. L'Airbus A330-200, decollato da Francoforte, è atterrato all'aeroporto Imam Khomeini di Teheran ieri pomeriggio con a bordo mascherine, guanti e farmaci essenziali destinati a far fronte alle urgenti carenze del sistema sanitario dell'Iran. Secondo quanto riferisce la nota, nelle prossime settimane sono previsti altri voli per la consegna di articoli, farmaci e dispositivi di protezione individuale (Dpi) ulteriori da distribuire al personale sanitario. L’Unhcr ha sottolineato che in Iran vi sono quasi un milione di rifugiati che hanno accesso ai medesimi servizi sanitari utilizzati dalla comunità di accoglienza e la cui salute è tutelata nell'ambito della risposta sanitaria nazionale. Tuttavia, ospedali e ambulatori faticano a rispondere al drastico aumento del numero di persone che necessitano urgentemente di assistenza. "Questi aiuti costituiscono una vitale àncora di salvezza capace di migliorare l'assistenza sanitaria in Iran, di cui beneficeranno rifugiati e comunità di accoglienza", ha dichiarato Ivo Freijsen, rappresentante dell'Unhcr in Iran. "L'Unhcr è solidale col popolo iraniano e ha mobilitato tutte le risorse necessarie per contribuire a contenere la diffusione della Covid-19 e attenuarne l'impatto sui più vulnerabili, compresi i rifugiati", ha aggiunto.(Res)