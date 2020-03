Turchia: Turk Eximbank a sostegno delle esportazioni colpite da crisi coronavirus

- Turk Eximbank ha annunciato un pacchetto di misure a sostegno delle esportazioni colpite dalla crisi innescata dal coronavirus. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Turk Eximbank è l'agenzia statale turca di credito all'esportazione. Tra i provvedimenti annunciati dal direttore di Turk Eximbank, Ali Guney, figura la proroga dei termini di pagamento dei crediti per tre o sei mesi e condizioni facilitate di copertura assicurativa. L'agenzia sta inoltre lavorando all'elaborazione di soluzioni finanziarie per rispondere all'accumulo di merci destinate all'esportazione per la progressiva flessione degli ordini. Guney ha sottolineato la complementarità dei provvedimenti di Turk Eximbank con quelli annunciati recentemente dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il capo dello Stato ha annunciato un pacchetto di misure del valore di 15,4 miliardi di dollari per sostenere l'economia nazionale colpita dal coronavirus. Tra le iniziative figurano una riduzione dell'Iva sul trasporto aereo nazionale dal 18 all'1 per cento per tre mesi, il posticipo di tre mesi dei pagamenti per le aziende danneggiate dalla pandemia, il raddoppio del fondo di garanzia dei crediti da 3,35 a 7,7 miliardi di dollari, forme di sostegno alle esportazioni, il posticipo del versamento dei contributi e delle detrazioni dell'Iva per tre mesi.(Tua)