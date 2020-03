Coronavirus: Torino, chiusi fino al 3 aprile tutti i cimiteri

- Tutti i cimiteri di Torino resteranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile. Lo ha annunciato AFC Torino, la società che gestisce le aree cimiteriali, in accordo con la Città, nel quadro dei provvedimenti per limitare il contagio da Covid-19 (Coronavirus). Sarà comunque garantita l’accoglienza dei funerali (nel rispetto delle misure di contenimento adottate), così come l’espletamento delle attività di sepoltura. Le misure di limitazione riguardano i due cimiteri principali (Monumentale e Parco) così come quelli zonali: Cavoretto, Abbadia, Sassi e Mirafiori. “I siti cimiteriali, per quanto riguarda le visite, sono da assimilarsi ad un luogo pubblico in area verde e rientrano nel novero dei complessi monumentali – spiega AFC Torino in una nota diramata alla stampa – ed è pertanto da ritenersi che siano soggetti alle prescrizioni”.(Rpi)