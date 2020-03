Coronavirus: ministro Esteri georgiano, sostegno all’Italia su epidemia Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia esprime la sua più sincera solidarietà nei confronti dell’Italia, dove il bilancio delle vittime dell’epidemia di Covid-19 continua a salire. Lo ha scritto in un tweet il capo della diplomazia di Tbilisi, Davit Zalkaliani, mostrando una foto ritraente alcuni edifici della città illuminati con i colori del tricolore italiano. “Questa pandemia ci ha mostrato quanto siamo vulnerabili in realtà: valori come la compassione, l’impegno e il sostegno reciproco ci aiuteranno ad uscire insieme da questa crisi”, ha scritto il ministro degli Esteri. (Res)