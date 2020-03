Coronavirus: Cangemi (FI), Umberto I nel caos, D'Amato riferisca in commissione sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vice presidente del consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi di Forza Italia, "le notizie di questi giorni sulla gestione caotica dell'emergenza Covid-19 al policlinico Umberto I sono sconfortanti". In una nota Cangemi spiega: "L'assessore D'Amato riferisca in commissione sanità. Prima la chiusura del neonato Covid hospital al presidio Eastman per le fogne ostruite; poi la bocciatura dei medici cinesi che non ritengono quella struttura adeguata e, come se non bastasse, la diffusione dei contagi tra gli operatori sanitari del policlinico. Siamo di fronte a una situazione preoccupante - sottolinea Cangemi - che l'assessore alla Sanità non può ignorare: medici e infermieri stanno dando il massimo ma l'organizzazione fa acqua da tutte le parti. D'Amato spieghi in commissione cosa sta accadendo nel nosocomio romano e intervenga affinché l'Umberto I sia altezza della gestione di un'emergenza sanitaria grave che non può ammettere improvvisazione".(Com)