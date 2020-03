Coronavirus: Mulè (FI), serve atto responsabilità governo su Golden power

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, sottolinea la necessità di intervenire per rafforzare il Golden power: "Fin dal principio di questa emergenza abbiamo chiesto di proteggere i nostri asset strategici da speculazioni e scalate ostili. Con il presidente Berlusconi e Antonio Tajani abbiamo proposto il rafforzamento e l'allargamento della normativa Golden power a tutti i settori produttivi nazionali: dalle telecomunicazioni alla manifattura, dai prodotti agroalimentari alla moda, dal design all'hi-tech per difendere tutto quello che rientra nel perimetro del made in Italy, oltre che dei grandi asset di Stato". Ad oggi, osserva Mulè in una nota, "nulla ancora si è messo in moto e richiamiamo per questo il governo a un atto di responsabilità d'urgenza. Serve un intervento immediato per difendere un patrimonio comune oltre che un pilastro dell'economia italiana". (Com)