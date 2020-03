Fosse Ardeatine: presidente municipio VIII, alle 18 candela e bella ciao in onore martiri

- Alle 18 una candela accesa e Bella ciao dai balconi in onore dei martiri "per non dimenticare mai". E' la proposta del presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, in una nota. "Questo 24 marzo non sarà come quelli vissuti negli ultimi anni. Il cancello delle Fosse Ardeatine rimarrà chiuso. Non potremo, come sempre abbiamo fatto, portare un fiore ai 335 martiri massacrati dai nazifascisti durante l'occupazione di Roma", afferma Ciaccheri. "Non c'è stato il tradizionale corteo, guidato dai ragazzi e dalle ragazze del Municipio Roma VIII, attraverso i luoghi della memoria della nostra comunità. Il coronavirus ci ha tolto anche questo, ma qualcosa di più forte del contagio scorre tra di noi. Questa sera ho deciso di sostenere l'appello che diverse realtà indipendenti del nostro Municipio hanno lanciato per le ore 18, per non perdere il filo con la nostra memoria collettiva. Tutte e tutti ci uniremo a distanza dalle finestre accedendo una luce e facendo risuonare per la città una canzone che parla al futuro: 'Bella ciao'. Ci hanno seppellito, ma eravamo semi... per sempre! Noi restiamo a casa, ma non dimentichiamo mai", ha concluso il presidente del Municipio Roma VIII. (Com)