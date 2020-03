Cultura: fiabe digitali per i più piccoli, in arrivo tre appuntamenti del Teatro di Roma

- Nella settimana digital del Teatro di Roma va in diretta sulla pagina Facebook il tris di appuntamenti con la magia del ciclo di favole serali. Mercoledì 25, venerdì 27 e domenica 29 marzo alle 21 si tiene l'appuntamento con le "Fiabe della buonanotte", a cura del "teatrodelleapparizioni". Si tratta di un ciclo di venti racconti per allenare i più piccoli all'ascolto, ideato e curato da Fabrizio Pallara, con il sostegno del Teatro di Roma e del Css di Udine, e che aderisce alla campagna "Iorestoacasa" nell'ambito del programma "laculturaincasa" di Roma Capitale. Dopo la diretta di domenica scorsa con La bella addormentata nel bosco, le Fiabe della buonanotte proseguiranno fino al 3 maggio con cadenza settimanale per tre sere. Il prossimo appuntamento è con Cappuccetto rosso: verranno messe a confronto i testi di Charles Perrault e dei fratelli Grimm per invitare a riscoprire le versioni originali e più coraggiose, quelle della tradizione popolare che gli scrittori hanno reso letteratura. (Com)