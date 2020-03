Energia: analista Attar a “Nova”, nessun problema per esportazioni gas da Algeria verso Italia

- La diffusione del coronavirus non avrà alcun impatto sulle esportazioni di gas algerino verso l’Italia. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” l’ex presidente e amministratore delegato della compagnia energetica Sonatrach, oggi analista, Abdelmadjid Attar. “Le decisioni del governo algerino di ridurre gli investimenti di Sonatrach a causa dei timori legati alla diffusione del coronavirus, non avrà alcun impatto sulle esportazioni algerine in Italia che dureranno almeno fino al 2030”, ha dichiarato Attar. "Secondo le informazioni che ho, non c'è timore di esportare gas algerino in Italia almeno fino al 2030, tenendo conto delle riserve correnti e del tasso di crescita dei consumi interni”, ha dichiarato l’ex responsabile di Sonatrach. Per Attar, al contrario, l’impatto avverrà dall’Italia a causa della diminuzione della domanda interna di gas a causa del fermo delle industrie dovuto alle restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus. "Sono certo che in caso di aumento della domanda da parte dell'Italia o di qualsiasi altro paese in inverno, Sonatrach sarà in grado di onorare perfettamente i suoi impegni", ha dichiarato Attar. Ieri durante il consiglio dei ministri, il governo algerino ha preso una serie di decisioni per contenere gli effetti sull’economia derivanti dalla pandemia di coronavirus, tra questi vi è quella di non ricorrere a società di consulenza straniere nel settore pubblico, e il dimezzamento da 14 a 7 miliardi di dollari delle spese operative e di investimento di Sonatrach al fine di preservare le riserve valutarie.(Ala)