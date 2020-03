Coronavirus: Nigeria, sale a 40 bilancio dei casi confermati

- Le autorità della Nigeria hanno confermato quattro nuovi casi di coronavirus nel paese, portando il numero totale di contagi a 40. Lo riferisce in una nota il Centro nigeriano per il controllo e la prevenzione delle infezioni, precisando che tre persone sono risultate positive al tampone nella città di Lagos e una ad Abuja. Si tratta in tutti i casi di persone che hanno viaggiato di recente all'estero. Nel frattempo è entrata in vigore la notte scorsa la chiusura dello spazio aereo deciso dalle autorità per i voli internazionali, che sono sospesi fino a nuovo ordine nel tentativo di rallentare la diffusione del virus nel paese. La Nigeria ha registrato ieri il suo primo decesso a causa del coronavirus: la persona deceduta è Suleiman Achimugu, ex amministratore delegato della Pipeline and Product Marketing Company (Ppmc), parte della compagnia petrolifera nazionale Nnpc. L'uomo, di 67 anni, era rientrato in Nigeria dopo essersi sottoposto ad una chemioterapia nel Regno Unito. In Africa i casi confermati sono ormai più di 1.800.(Res)