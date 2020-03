Coronavirus: Vincenzi (Pd Lazio), grazie a donne e uomini in prima linea per emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Vincenzi, capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale del Lazio, a nome di tutti i consiglieri del gruppo esprime "la nostra gratitudine e il nostro sostegno a tutti coloro che in questo momento sono in prima linea per combattere questo virus. Medici, infermieri, operatori, personale e volontari della Protezione civile, tutti insieme al lavoro per la salute degli italiani". In una nota Vincenzi spiega: "In questo panorama di impegno eroico un ringraziamento va anche alle donne e uomini delle Ong, spesso sottovalutati, bistrattati strumentalmente per fini politici, oggi schierati nei territori più colpiti, a Codogno, Milano, Brescia e Bergamo, per supportare e integrare gli interventi del Sistema sanitario pubblico. Emergency di Gino Strada, Medici senza frontiere, Action aid e altri, in coordinamento con le autorità, supportano il lavoro straordinario degli operatori sanitari in risposta all'epidemia che ha colpito l'Italia, affiancandoli nelle attività di prevenzione e controllo, offrendo aiuto concreto alla popolazione, attraverso la consegna di pasti, farmaci e beni di prima necessità agli anziani e a chi si trova in quarantena, lavorando nelle strutture di accoglienza per chi una casa non ce l'ha e per i minori non accompagnati. Un lavoro importante - conclude - e concreto in un momento così delicato nella vita del nostro paese in cui, senza inutili polemiche, tutti siamo chiamati a fare la nostra parte". (Com)