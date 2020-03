Coronavirus: De Vecchis (Lega), bene cigs per indotto aereo Fiumicino

- ll senatore della Lega William De Vecchis, vicepresidente della commissione Lavoro esprime "soddisfazione per l'accordo raggiunto da Aviation service e Aviapartner e le sigle sindacali che consente l'applicazione della cigs per i dipendenti coinvolti". De Vecchis, quindi, prosegue: "Il mio ringraziamento alle forze sindacali ed alla proprietà, capaci di quella necessaria sintesi tra le rispettive esigenze in un momento di grandissima difficoltà come quello che stiamo affrontando. Come avevamo sostenuto - sottolinea in una nota -, garantire la salute dei lavoratori assicurando la continuità retributiva, consolida le basi del sistema Italia, che ha bisogno della responsabilità di tutti per resistere oggi e ripartire domani".(Com)