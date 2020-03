Coronavirus: forzano posto di blocco e fuggono, arrestati dopo inseguimento a Torino

- Hanno forzato posto di blocco dei Carabinieri predisposto per far rispettare le norme contro la diffusione del coronavirus. Ma, dopo un lungo inseguimento, sono stati fermati. Due giovani di Aosta sono stati arrestati questa notte a Torino. A bordo della loro auto sono state trovate 2 dosi di stupefacente, una di cocaina e l’altra di marjuana. Arrivavano dalla Vallée a bordo di una utilitaria, diretti verso il capoluogo piemontese. Alla vista dei militari, hanno prima rallentato, per poi accelerare repentinamente nonostante la paletta alzata dal capo equipaggio di una gazzella, con lampeggianti accesi per le verifiche su strada inerenti le disposizioni emanate per l’emergenza sanitaria. Ne è scaturito un inseguimento da via Monterosa, zona periferica Nord di Torino, al parco della Colletta, dove i fuggitivi hanno abbandonato l'auto, proseguendo la corsa a piedi. L’intervento di altri equipaggi ha permesso di accerchiarli in pochissimo tempo. Alle strette, uno dei due ha anche tentato di aggredire fisicamente un carabiniere, che ha dovuto utilizzare lo spray in dotazione per bloccarlo. Arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dovranno altresì rispondere di inosservanza di un provvedimento emesso dall’Autorità, perché trovati in un comune diverso senza giustificato motivo. (Rpi)