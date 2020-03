Coronavirus: Delrio (Pd), governo e sindacati trovino intesa

- Il capogruppo del Partito democratico alla Camera Graziano Delrio sottolinea che "questo è il tempo dell'unita di intenti e della coesione nazionale. Governo e sindacati - afferma in una nota - devono fare ogni sforzo per superare i disaccordi sulla chiusura delle attività produttive non essenziali, trovare l'intesa e compiere insieme un altro passo per vincere questa drammatica sfida".(Com)