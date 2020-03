Coronavirus: Tajani a "Il Foglio", spiegherò i benefici del Mes a Salvini e Meloni

- "E' molto importante che l'ultimo decreto sull'emergenza virus stavolta sia fatto bene, diciamo meglio dei due precedenti. Bisogna tutelare l'economia. Bisogna che qualcuno ci pensi. Intervenendo tempestivamente, perché in questi casi il tempismo è tutto. Il Parlamento può e deve migliorare i decreti fin qui approvati. Il governo invece deve istituire subito un fondo per le imprese. Adesso, con il decreto di aprile. Questo Conte lo deve capire. Ci saranno problemi sociali, prima ci si muove meglio è. Ci sono i soldi della Bce. E si può ottenere che la Banca europea degli investimenti faccia di più, che emetta titoli da far acquistare alla stessa Bce". Dice così a "Il Foglio" Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, poco prima di incontrare per la seconda volta in dieci giorni il presidente del Consiglio, assieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. (segue) (Rin)