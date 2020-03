Coronavirus: Tajani a "Il Foglio", spiegherò i benefici del Mes a Salvini e Meloni (2)

- Gli alleati del centrodestra spesso danno l'impressione di parlare lingue diverse. Per esempio sul Fondo salva stati, il Mes. "Siamo una coalizione non un partito unico. Ma sul Mes credo di poter convincere Salvini e Meloni. Dobbiamo prendere quei soldi, senza subire condizioni". "Il rischio è che nel giro di un anno o poco più il debito pubblico salga fino a raggiungere la vetta del 150 per cento", dice Antonio Tajani. "E sarà quasi inevitabile, considerato che da qui a un anno lo Stato dovrà sostenere l'intera economia nazionale. E' evidente che un indebitamento simile porterebbe l'Italia sulla soglia del default. Lo Stato cercherà soldi, e si rifarà sui cittadini aumentando la pressione fiscale, immaginando prelievi forzosi, tasse patrimoniali, proprio per evitare il fallimento. Una situazione tragica. Che va presa di petto. Senza perdere tempo. Una situazione che va prevista e anticipata". Attraverso il Mes. "Quei 410 miliardi vanno utilizzati. E vanno utilizzati proprio per le ragioni che ho descritto poco fa. Sia chiaro però che i nostri alleati, Salvini e Meloni, hanno ragione quando dicono che i meccanismi per adesso previsti dal Mes non vanno bene. Ma nessuno pensa di attivare il Fondo salva stati con improvvide richieste di aiuto e di conseguenza con l'avvio di rinunce alla sovranità nazionale e sanguinosi imposizioni. L'Italia deve sfruttare i mezzi finanziari del Mes senza vincoli. Lo ripeto: senza vincoli. Perché qui non stiamo andando incontro a un aumento del debito per via di politiche economiche sconsiderate. Siamo investiti da una crisi sanitaria senza precedenti. E allora il Mes deve diventare un fondo antitasse, un fondo salva cittadini e salva imprese". (segue) (Rin)