Coronavirus: Tajani a "Il Foglio", spiegherò i benefici del Mes a Salvini e Meloni (3)

- Giorgia Meloni ha detto che piuttosto scatena l'inferno. E ieri Salvini ha ripetuto: 'Il Mes mai, sotto qualsiasi forma'. C'è qualche dissonanza, diciamo. "Si tratta di fare un'azione a favore dell'Italia non una rinuncia alla sovranità nazionale. L'Italia non deve fallire e gli italiani non meritano di pagare altre tasse. Mi pare chiaro. E sensato. Sono sicuro che alla fine Salvini e Meloni mi daranno ragione". Ci sono molti paesi, tra cui l'Olanda, che storcono il naso. Sono più che restii anche solo a ragionare di ipotesi del genere. "L'Europa o diventa protagonista per aiutare i suoi popoli oppure sarà uccisa dal coronavirus. Io sono un europeista, ma non sono uno sciocco e un suicida. Se dovesse prevalere la miopia di alcuni paesi del nord, se dovesse prevalere l'idea manifestata dall'Olanda, che vuole un Mes condizionato alla ristrutturazione del debito e alla sostanziale rinuncia dell'Italia a gestire in autonomia il suo bilancio, allora dico: grazie e arrivederci. Non ci interessa. Ma, attenzione, a quel punto non sarà stato fatto un torto all'Italia. Su questa storia si gioca il futuro del processo di integrazione europea. E' un punto di svolta. Qui l'Europa o compie il suo destino storico o muore". "E infatti lo ripeto, - dice Tajani - se il Mes sarà utilizzabile senza condizioni allora quei soldi non solo vanno presi, ma devono essere presi. Dire di no ai fondi, se offerti senza vincoli, sarebbe un errore altrettanto tragico di quello che l'Europa compierebbe se imponesse delle condizioni". (segue) (Rin)