Coronavirus: Tajani a "Il Foglio", spiegherò i benefici del Mes a Salvini e Meloni (4)

- Il vicepresidente di Forza Italia esprime inoltre un giudizio sui decreti fin qui approvati. "Il giudizio complessivo è che si è perso tempo. Si va piano. Mentre il virus va velocissimo. L'economia è dimenticata. I negozi sono chiusi, il turismo è azzerato, le partite Iva non fatturano, ora vogliono chiudere le fabbriche. Bisogna organizzare il sostegno e disporre già adesso gli strumenti per il rilancio. Noi siamo disponibili a fare tutto quello che si deve. I due decreti fin qui emanati vanno migliorati in Parlamento. Sono fatti male. Alcune cose sono incredibili". "Vi pare normale - domanda Tajani - che non abbiano pensato di sfruttare la flessibilità ottenuta dal Patto di stabilità per modificare il fisco? Va introdotta una flat tax. Ora che si può. E bisogna approfittare della flessibilità per sbloccare i crediti che le aziende vantano con la Pubblica amministrazione: sono 60 miliardi. Ossigeno. Quanto al decreto di domenica, è troppo pasticciato nella parte che riguarda le imprese. Tra governo e Regioni non si capisce niente: quali aziende devono chiudere? Per questo dico che il Parlamento deve riunirsi ed emendare i decreti". Intanto è in preparazione il terzo decreto. Quello di aprile. "Deve diventare il decreto che si occupa di disegnare il rilancio dell'economia una volta risolta l'emergenza sanitaria. L'ho detto prima: va istituito un fondo. E vanno immaginati incentivi e defiscalizzazioni, in particolare per quei settori che sono stati devastati come il turismo". E' quello che dirà a Conte. "Ho con me un faldone di proposte articolate. Spero che la collaborazione venga accettata, stavolta", ha concluso Tajani. (Rin)