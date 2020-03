Coronavirus: ex commissario Moscovici a "La Stampa", basta divisioni tra falchi e colombe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte a una situazione straordinaria ed è necessario usare la nostra intelligenza collettiva per agire nella massima unità e solidarietà. Bisogna mettere da parte i totem e rompere i tabù per affrontare questa crisi e iniziare a progettare l'Europa e il mondo post-Coronavirus. Perché nulla sarà più come prima". Negli ultimi quattro mesi, da quando è terminato il suo mandato da commissario europeo all'Economia, Piene Moscovici è uscito dalla scena pubblica. "È la mia prima intervista - spiega a "La Stampa" dalla sua casa di Parigi -, ma accetto di farla solo perché siamo in un momento straordinario e perché credo sia necessaria la massima solidarietà nei confronti dell'Italia". L'Ecofin ha deciso di attivare la clausola che di fatto sospende il Patto di Stabilità e Crescita. "Si tratta di una decisione assolutamente giustificata. Bisogna avere il senso delle circostanze, che non sono solo eccezionali, ma veramente straordinarie. E' la più grande crisi dalla Seconda guerra mondiale, con situazioni drammatiche. Guardiamo all'Italia, che già era stata toccata dalla crisi economica: c'è un dovere di solidarietà basilare che si impone. Come aveva detto Mario Draghi nel 2012, bisogna fare 'whatever it takes', qualsiasi cosa serva". (segue) (Res)