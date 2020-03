Coronavirus: ex commissario Moscovici a "La Stampa", basta divisioni tra falchi e colombe (3)

- I tempi sono maturi per gli Eurobond. "L'opzione proposta dal premier Conte merita di essere esaminata. La solidarietà e l'unità devono essere il nostro faro e credo che la decisione dell'Ecofin sul Patto sia un segnale politico forte: gli europei sono pronti a rompere alcuni tabù perché bisogna prendere decisioni senza precedenti. Sono certo che i ministri delle Finanze, pur con le loro diverse sensibilità, saranno capaci di farlo. Paolo Gentiloni e Roberto Gualtieri hanno il mio sostegno totale e in questa situazione daranno prova della loro intelligenza". L'Ue e l'euro non torneranno come prima dopo questa crisi. "Credo che ci saranno cambiamenti profondi. Noi nel 2014 introducemmo la flessibilità: una buona decisione, ma oggi dobbiamo andare ancora più lontano. Arriverà un giorno in cui il Patto tornerà in vigore, ma dovrà essere più intelligente, più semplice, più utile alla crescita. Questa non è una parentesi: il mondo cambierà, l'Europa cambierà. Dovrà ritrovare la fiducia dei suoi cittadini e dunque serviranno cambiamenti istituzionali: un Eurogruppo più aperto, un ruolo più importante del Parlamento europeo, un bilancio dell'Eurozona capace di stabilizzare l'economia in caso di choc. Bisognerà inoltre immaginare un bilancio Ue più ambizioso, con nuove priorità: clima, ma anche salute, ricerca, istruzione, intelligenza artificiale. L'Europa resta sempre la risposta, ma servono nuovi strumenti e soluzioni all'altezza delle sfide", ha concluso Moscovici. (Res)