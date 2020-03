Mantova: incendia fienili, arrestato presunto piromane

- I carabinieri della Stazione di Moglia (Mn) hanno tratto in arresto il presunto piromane che ieri pomeriggio in strada Strozza di Suzzara avrebbe incendiato 1.200 balle di Fieno in danno di una nota azienda agricola. Si tratterebbe del secondo in due giorni a Suzzara, oltre all’incendio di sterpaglie avvenuto nel primo pomeriggio di domenica a Gonzaga. Alle 18 di ieri la pattuglia di Moglia ha fermato un soggetto, 52enne di Pegognaga, che, a piedi con direzione opposta, stava camminando lungo la strada che conduceva al luogo dell’incendio. A seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti 4 accendini e nessun pacchetto di sigarette. Condotto in Caserma a Suzzara e sottoposto ad accertamenti, il 52enne ha confessato di essere l’autore dell’incendio. Sono ora in corso accertamenti per verificare se anche gli incendi avvenuti nella giornata di domenica con le stesse modalità, possano essere stati commessi dall’arrestato, che ora si trova agli arresti domiciliari in attesa delle determinazione che assumerà l’autorità giudiziaria.(Ren)