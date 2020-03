Coronavirus: sale a 68 il numero dei casi positivi in Kazakhstan

- Un'altra persona è risultata positiva all'infezione da coronavirus in Kazakhstan, portando così i casi di contagio totali a quota 68. È quanto si legge sul portale istituito dal governo per fornire tutte le informazioni sulla diffusione del virus. Il nuovo infetto è un residente della città di Almaty che, da giovedì scorso insieme alla capitale Nur-Sultan, è stata sottoposta al cosiddetto “lockdown” per contenere l’epidemia. I casi positivi di coronavirus in Kazakhstan sono 35 casi a Nur-Sultan, 30 casi ad Almaty, due nella città di Karaganda, uno nella regione di Almaty e un altro nella regione di Aktobe. (Res)