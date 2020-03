Coronavirus: Coldiretti, ortofrutta cresce del 16 per cento a marzo ma mancano braccianti (2)

- Con i vincoli alla circolazione tra Paesi - spiega la Coldiretti - è a rischio più di un quarto del made in Italy a tavola, che viene raccolto nelle campagne da mani straniere con 370 mila lavoratori regolari che arrivano ogni anno dall’estero, soprattutto Est Europa come Romania, Albania, Bulgaria e Polonia. Sono molti i "distretti agricoli" del Nord dove i lavoratori immigrati rappresentano una componente bene integrata nel tessuto economico e sociale come nel caso - evidenzia la Coldiretti - della raccolta delle fragole e asparagi nel Veronese, delle mele in Trentino, della frutta in Emilia Romagna, dell’uva, delle mele, delle pere e dei kiwi in Piemonte, dei pomodori, dei broccoli, cavoli e finocchi in Puglia. (Com)