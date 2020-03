Cipro: coronavirus, presidente Anastasiades annuncia restrizioni negli spostamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli spostamenti non necessari delle persone sono bloccati a Cipro dal 24 marzo fino al 13 aprile per contenere la diffusione del coronavirus: lo ha annunciato il presidente Nicos Anastasiades in un appello televisivo alla nazione ieri sera. "Siamo veramente in guerra e questa non verrà vinta arruolando i nostri bambini per dare o prendere vite tramite le armi", ha osservato Anastasiades parlando invece di "una guerra che può essere vinta se ci prepariamo ad affrontare le avversità". Al momento sono 116 i casi confermati di coronavirus a Cipro, con un aumento di 21 casi nelle ultime 24 ore. Nei giorni scorsi Nicosia ha chiuso i suoi confini con una sospensione di tutti i voli divenuta operativa dallo scorso 21 marzo.(Res)