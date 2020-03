Coronavirus: triplicati i contagi in Kirghizistan in 24 ore, casi positivi sono 42

- Il numero di casi di coronavirus in Kirghizistan è quasi triplicato nelle ultime 24 ore, passando da 16 a 42. È quanto riferito dal Centro di risposta attivato nel paese per fronteggiare l’epidemia a livello nazionale. Il Kirghizistan ha decretato l'emergenza nazionale per limitare gli effetti della diffusione del virus. Sono, inoltre, 142 le persone ricoverate in ospedale in attesa di conoscere gli esisti dei test clinici per verificare il loro effettivo contagio. (Res)