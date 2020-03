Coronavirus: Senegal, presidente Sall dichiara lo stato di emergenza

- Il presidente del Senegal, Macky Sall, ha dichiarato lo stato di emergenza imponendo il coprifuoco e restrizioni di viaggio ai cittadini in risposta all'accelerazione della pandemia di Covid-19 nel paese, dove si registrano 79 casi confermati. In un discorso alla nazione tenuto ieri sera in diretta sull’emittente statale “Rts”, il capo dello Stato ha imposto il coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino, il divieto di riunioni e di assembramenti negli spazi pubblici e la limitazione dei trasporti tra le diverse regioni. “Se continuiamo a comportarci come al solito, il virus si diffonderebbe in modo ancora più massiccio e aggressivo”, ha dichiarato Sall, sottolineando che “la velocità di progressione della malattia ci impone di aumentare il livello della risposta, altrimenti corriamo un serio rischio di calamità pubblica”. Inoltre, il presidente Sall ha ordinato alle forze di difesa e di sicurezza di “farsi trovare pronte per l'immediata e rigorosa attuazione delle misure”. La legge sullo stato di emergenza conferisce alle autorità amministrative competenti una serie di poteri, tra cui il divieto di circolazione di persone, veicoli o merci in determinati luoghi e periodi, il divieto di cerimonie religiose, sfilate, raduni e manifestazioni pubbliche, il divieto di incontri pubblici o privati di qualsiasi tipo che possano causare disordini e la chiusura temporanea di luoghi pubblici e di incontro. (Res)