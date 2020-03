Coronavirus: ottavo decesso in Romania, un uomo di 70 anni

- E' stato registrato in Romania l'ottavo decesso a causa del coronavirus: si tratta di un uomo di 70 anni. Lo ha annunciato il gruppo di comunicazione strategica romeno per l'emergenza con un comunicato. Secondo la fonte, si tratta di un uomo di 70 anni ricoverato all'ospedale clinico per malattie infettive di Craiova (sud del paese), confermato positivo il 19 marzo. Il paziente è rientrato in Romania il 7 marzo dall'Italia insieme a sua figlia, che è attualmente in isolamento. L'uomo è stato ricoverato il 19 marzo per un insufficienza respiratoria, venendo ricoverato in terapia intensiva. Il paziente soffriva di malattie preesistenti per le quali veniva trattato con insulina e soffriva anche di obesità. (Rob)