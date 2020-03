Armenia-Qatar: colloquio fra presidente Sarkissian ed emiro Al Thani, focus su lotta al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Armenia Armen Sarkissian ha avuto una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani. È quanto riferito all'ufficio presidenziale di Erevan. Durante il colloquio telefonico il presidente armeno e l'emiro del Qatar si sono scambiati delle informazioni sulla situazione attuale nei due paesi causata dalla pandemia di coronavirus, nonché sulle azioni intraprese per prevenire e superare quest’emergenza. I funzionari hanno messo in evidenza gli sforzi unificanti volti ad aumentare l'efficienza della lotta contro il coronavirus e la cooperazione con i partner internazionali. Il presidente Sarkissian ha ringraziato l'Emiro del Qatar per l'atteggiamento amichevole nei confronti dell'Armenia e la disponibilità a garantire assistenza, esprimendo la fiducia che una lotta più efficace contro la malattia è possibile attraverso sforzi congiunti. (Res)