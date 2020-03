India: Nuova Delhi, sgomberato sit-in di Shaheen Bagh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controversa legge sulla cittadinanza prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan ed è oggetto di contestazioni per il riferimento esplicito alle sei confessioni e l’esclusione dell’Islam. La protesta pacifica di Shaheen Bagh non è collegata ai disordini del distretto nord-orientale originati il 23 febbraio dagli scontri tra sostenitori e oppositori della norma. Durante quelle violenze, protrattesi per alcuni giorni, secondo i dati ufficiali, 52 persone hanno perso la vita e 526 sono rimaste ferite e 142 case sono state bruciate; sono stati effettuati circa 2.600 tra fermi e arresti e sono stati depositati 700 rapporti informativi per dare avvio alle indagini. Fino a oggi, 24 marzo, nell’area è stato imposto il divieto di riunioni di più di quattro persone, in base alla sezione 144 del Codice di procedura penale. (Inn)