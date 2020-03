Marocco: approvato progetto legislativo sullo stato di emergenza sanitaria

- Il governo marocchino ha approvato il progetto legislativo sullo stato d'emergenza sanitaria per prevenire la diffusione del coronavirus nel paese. Il testo prevede che "un'emergenza sanitaria può essere dichiarata in qualsiasi regione, prefettura, provincia o comune o su tutto il territorio nazionale, se necessario, ogni volta che la sicurezza delle persone è minacciata da un'epidemia e che la situazione richiede misure urgenti per garantirne la protezione". Lo stato di emergenza sanitaria è dichiarato, se necessario, "con decreto, su proposta congiunta delle due autorità governative dell'Interno e della Salute, il cui testo deve specificare il contesto geografico della sua applicazione, la sua durata e le misure collegato ad esso". E' previsto che qualsiasi violazione delle disposizioni del decreto legge è punibile con una reclusione da uno a tre mesi e una multa. (Mar)