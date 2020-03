Coronavirus: Marocco, crescita economica crollerà allo 0,8 per cento nel 2020

- La recessione sembra inevitabile in Marocco, secondo l'ultima nota del Centro marocchino di congiuntura (Cmc), a causa del coronavirus. La crescita dell'economia marocchina, sarà, secondo le previsioni, ridotta a solo 0,8 per cento per il 2020. Questa sottoperformance economica dovrebbe derivare dalla recessione di tutti i settori di attività sotto i molteplici effetti innescati dall'epidemia di coronavirus, dalla sensazione di psicosi della popolazione, da una perdita di fiducia, dalle restrizioni ai movimenti e dalle regole di contenimento decretate in seguito alla proclamazione di un'emergenza sanitaria, spiega la nota della Cmc. (Mar)