Egitto: ministro Salute Zayed, situazione difficile se arriviamo a mille vittime in tre giorni

- Il ministro della Salute egiziano, Hala Zayed, ha affermato che il governo è ancora nella fase di controllo del coronavirus, nonostante il numero crescente di persone infette, e che sta monitorando la situazione per evitare di raggiungere un numero elevato di contagi in poco tempo. Il ministro ha aggiunto, in un'intervista telefonica con il programma "Cairo Now" sul canale satellitare "Al Hadath", che “meno casi di contagio vuol dire maggiori opportunità di sviluppare trattamenti e capacità degli ospedali di assorbire meglio i numeri colpiti". "Magari per alcuni paesi può non essere un problema avere un migliaio di persone contagiate, ma noi non dobbiamo arrivare rapidamente a quel numero. Se la raggiungiamo entro dieci giorni o dodici giorni, la situazione sarà gestibile, ma se la raggiungiamo entro tre giorni, allora la situazione sarà difficile", ha aggiunto il ministro. (Cae)