Tunisia: sette partiti politici chiedono la rigorosa applicazione della quarantena

- Un gruppo di partiti politici tunisini ha ribadito che la situazione in Tunisia richieda misure eccezionali per salvare la vita delle persone e proteggere il paese dal nuovo coronavirus. In una dichiarazione congiunta, firmata da sette formazioni politiche tunisine, i partiti approvano le misure di quarantena completa e chiedono di attuarla con il necessario rigore. La dichiarazione congiunta include la firma del Partito repubblicano, del Movimento popolare, del Partito laburista,del Movimento Baath, del Partito democratico nazionale unito, del Movimento Avanti Tunisia e del Partito socialdemocratico nazionale. (Tut)