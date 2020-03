Tunisia: ministro dell’Interno, la decisione di schierare le forze armate è corretta

- Il ministro dell’Interno tunisino, Hisham El Mishishi, ha confermato in una dichiarazione che esiste un coordinamento completo con il ministero della Difesa per garantire pattuglie comuni responsabili del coprifuoco e della quarantena contro il coronavirus. Citato dall’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, Al Mishishi ha difeso la decisione del presidente della Repubblica, Kais Saied, di schierare le unità dell'esercito nazionale in strada, spiegando che si tratta di una “scelta corretta”. (Tut)