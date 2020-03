Mauritania: fine della quarantena per i contatti del primo caso di coronavirus

- Le autorità mauritane hanno posto fine alla quarantena di dieci persone collegate al primo caso di coronavirus scoperto nel paese. Queste persone erano state in contatto con il cittadino australiano entrato in Mauritania il 9 marzo e che si era volontariamente messo in quarantena, prima che le analisi condotte il 13 marzo confermassero la diagnosi di Covid-19. Non appena l’australiano è stato confermato positivo, le autorità hanno raggiunto tutte le persone che erano state in contatto con lui e le hanno messe in isolamento. Secondo fonti del sito "Sahara Medias", le autorità sanitarie si stanno preparando a porre fine al confinamento di queste persone dopo che le analisi hanno confermato l'assenza di infezione. (Res)