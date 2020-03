Cina-Francia: telefonata Xi-Macron, focus su pandemia Covid-19

- La Cina è pronta a lavorare con la Francia per promuovere una più stretta cooperazione all'interno di quadri multilaterali, il controllo congiunto della Covid-19 e una migliore governance globale della salute. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping durante una conversazione telefonica tenuta ieri sera con il suo omologo francese, Emmanuel Macron. Xi e Macron hanno avuto tre telefonate da gennaio, da quando è iniziata l'epidemia, e il leader cinese ha affermato che tali contatti dimostrano l'alto livello di fiducia reciproca tra i due presidenti e delle relazioni Cina-Francia. "Portando avanti l'amichevole tradizione di reciproca simpatia e sostegno, e aiutandosi a vicenda con le forniture mediche, Cina e Francia hanno dato l'esempio per le persone in tutti i paesi di aiuto reciproco e di saper superare le difficoltà insieme", ha detto Xi. Il presidente cinese ha affermato di prestare molta attenzione alla diffusione della Covid-19 in Francia e in Europa, rilevando che Parigi sta adottando una serie di misure di prevenzione e controllo attive ed efficaci. (segue) (Cip)