Cina-Francia: telefonata Xi-Macron, focus su pandemia Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xi ha affermato che la Cina intende continuare a fornire supporto e assistenza nell'ambito delle sue capacità. "Cina e Francia si assumono l'ardua responsabilità di salvaguardare la sicurezza sanitaria pubblica e internazionale", ha sottolineato Xi, suggerendo di condurre una cooperazione sincera per promuovere programmi di ricerca congiunti, rafforzare la cooperazione in materia di controllo della salute ai confini e ispezione in quarantena, sostenere il lavoro dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aiutare i paesi africani a migliorare la prevenzione e il controllo delle epidemie e ad adoperarsi per costruire una comunità di salute comune. Xi ha affermato che la Cina è pronta a collaborare con la Francia per incoraggiare tutte le parti interessate a rafforzare il coordinamento e la cooperazione in contesti come le Nazioni Unite e il gruppo dei 20 (G-20), impegnarsi nella prevenzione e nel contenimento congiunti, migliorare la governance globale della salute e attenuare l'impatto dell'epidemia sull'economia mondiale. (segue) (Cip)