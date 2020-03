Cina-Francia: telefonata Xi-Macron, focus su pandemia Covid-19 (3)

- Da parte sua, Macron ha informato Xi sull'attuale situazione epidemica in Francia e sulle misure assunte da Parigi per contenere l'emergenza. Il presidente francese ha affermato di apprezzare molto il fatto che il governo e il popolo cinese abbiano contenuto la malattia in un breve periodo di tempo. La parte francese, ha aggiunto, è sinceramente grata per il prezioso sostegno e aiuto della Cina ed è disposta a compiere sforzi concertati con Pechino per rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di salute, e incoraggiare tutte le parti interessate a promuovere la cooperazione in contesti come il G-20 e l'Oms, quindi a battere la pandemia e far fronte al suo impatto sull'economia mondiale. I due capi di Stato hanno inoltre concordato di mantenere una stretta comunicazione e di promuovere scambi e cooperazione bilaterali in vari settori, in modo da garantire uno sviluppo continuo delle relazioni Cina-Francia e mantenere la stabilità delle relazioni bilaterali nelle industriali e filiere europee. (Cip)