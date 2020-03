Cina-Regno Unito: telefonata Xi e premier Johnson, focus su pandemia Covid-19 e ruolo Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, hanno tenuto una conversazione telefonica nella serata di ieri, durante la quale hanno espresso sostegno per il ruolo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nella lotta globale contro la pandemia di Covid-19. Xi ha sottolineato che la Cina spera che il Regno Unito migliorerà il coordinamento con la Cina per ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'epidemia garantendo al contempo il flusso delle merci e delle persone. "La Cina è pronta a fornire supporto e aiuto al Regno Unito", ha detto Xi, dicendosi che il paese e il popolo britannici supereranno l'emergenza sanitaria sotto la guida di Johnson. Ribadendo che il governo cinese attribuisce grande importanza alla protezione della salute e della sicurezza dei cittadini cinesi all'estero, Xi ha espresso la speranza che il Regno Unito prenda misure concrete ed efficaci per salvaguardare la salute, la sicurezza e i diritti legittimi dei cittadini cinesi sul suo territorio, in particolare quelli che studiano nel paese britannico. (segue) (Cip)