Cina-Regno Unito: telefonata Xi e premier Johnson, focus su pandemia Covid-19 e ruolo Oms (3)

- Johnson ha rassicurato che farà del suo meglio per prendersi cura della salute e della sicurezza dei cittadini cinesi su suolo britannico, e in particolare degli studenti. Il premier britannico ha dichiarato di essere pienamente d'accordo con Xi sul fatto tutti i paesi dovrebbero rafforzare la cooperazione. Il Regno Unito, ha aggiunto, sostiene l'Oms nel suo importante ruolo e spera che tutte le parti approfondiranno la cooperazione pertinente nell'ambito del G-20 e di altri quadri multilaterali. Ricordando che Cina e Regno Unito terranno rispettivamente la 15ma Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica e la 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici quest'anno, Johnson ha affermato che le due parti dovrebbero coglierle come opportunità per promuovere la cooperazione internazionale in materia di salute e prevenzione delle epidemie. Il premier britannico ha poi aggiunto che non vede l'ora di mantenere uno stretto contatto con Xi e di visitare la Cina dopo l'epidemia, in modo da promuovere congiuntamente lo sviluppo delle relazioni Regno Unito-Cina. (Cip)