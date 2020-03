Cina: coronavirus, sette vittime e 78 nuovi casi di infezione nelle ultime 24 ore

- La Commissione sanitaria nazionale cinese ha riferito oggi di aver ricevuto segnalazioni di 78 nuovi casi confermati di infezione da Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui 74 importati dall'estero. Ieri la commissione ha segnalato sette morti e 35 nuovi casi sospetti; tutti i decessi sono avvenuti nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia. Un nuovo caso di Covid-19 è stato segnalato ieri a Wuhan, dopo che la città aveva registrato zero nuovi casi per cinque giorni consecutivi. Secondo la commissione della provincia di Hubei, di cui Wuhan è la capitale, l'ultimo caso a Wuhan è stato l'unico da Covid-19 nelle ultime 24 ore. I sette decessi sono avvenuti a Wuhan, portando il numero totale di morti nella provincia a 3.160. La provincia ha visto anche 444 pazienti dimessi dall'ospedale dopo il recupero nella giornata di ieri. Tra i 4.200 pazienti in cura in ospedale, 1.203 sono ancora in gravi condizioni e altri 336 in condizioni critiche, secondo la commissione. Finora l'Hubei ha riportato un totale di 67.801 casi confermati di Covid-19, inclusi 50.006 a Wuhan. Un totale di 456 pazienti infetti guariti dal coronavirus sono stati dimessi dagli ospedali della Cina continentale nella sola giornata di ieri, secondo la commissione. Complessivamente 73.159 pazienti sono guariti entro la fine di ieri. In totale sono stati segnalati 81.171 casi confermati di Covid-19 nella Cina continentale e 3.277 persone sono decedute a causa della malattia. (Cip)