Hong Kong: coronavirus, 39 nuovi casi d infezione portato il totale a 356

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha riferito 39 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio complessivo delle infezioni in quel territorio a 356. "Dei 39 pazienti di nuova diagnosi, 21 uomini e 18 donne di età compresa tra 18 e 66 anni, 30 hanno una storia di viaggio durante il periodo di incubazione, tra cui studenti che avevano studiato all'estero, lavoratori delle compagnie aeree e lavoratori domestici stranieri", ha spigato un funzionario del Chp Wong Ka-hing. Wong ha detto che uno dei casi confermati riguarda un operatore medico responsabile dei test sul virus presso l'aeroporto internazionale di Hong Kong. Il paziente ha iniziato ad avere mal di gola domenica, e la diagnosi di infezione è stata confermata ieri. "In questo caso verrà condotta un'indagine epidemiologica e verranno intensificate le attività di pulizia e disinfezione in aeroporto", ha affermato il funzionario. Anche un altro assistente medico all'aeroporto che ha avuto stretti contatti con il paziente ha sviluppato alcuni sintomi ed è stato inviato in ospedale per il test sul virus, ha riferito il capo del ramo delle malattie trasmissibili del Chp, Chuang Shuk-kwan. Chuang ha affermato che un numero di pazienti confermati era stato a una festa di oltre 100 persone. Ha consigliato ai cittadini di ridurre le riunioni non necessarie poiché Hong Kong si trova in un punto critico in termini di prevenzione del contagio.(Cip)