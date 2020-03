Cina: coronavirus, da domani revocate restrizioni viaggi da e verso l'Hubei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni sui viaggi da e verso la provincia centrale cinese di Hubei, focolaio dell'epidemia da Covid-19, saranno revocate a partire da domani, mercoledì 25 marzo. Nella giornata di oggi, la Commissione sanitaria della provincia ha deciso di revocare tutte le restrizioni di viaggio ad eccezione della città di Wuhan, capitale della provincia ed epicentro dell'epidemia di coronavirus nel paese. Le persone autorizzate potranno lasciare la provincia dopo la mezzanotte. Le restrizioni ai viaggi per lasciare Wuhan saranno revocate l'8 aprile (la città è stata completamente chiusa e isolata dal 23 gennaio), e le persone potranno lasciare la città disponendo di un codice sanitario, ha affermato la commissione. Alle persone nella Cina centrale, dove è stato rilevato per la prima volta il coronavirus, è stato permesso di tornare al lavoro e il trasporto pubblico sta riprendendo. I residenti di Wuhan considerati sani possono spostarsi per la città e prendere l'autobus o la metropolitana esibendo il documento d'identità, hanno spiegato i funzionari sanitari. E' loro permesso anche di tornare al lavoro dopo aver ottenuto un permesso dal loro datore di lavoro, e lasciare la città per altre parti della provincia di Hubei dopo essere stati testati per il virus e aver ricevuto un certificato sanitario.(Cip)