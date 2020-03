Coronavirus: Germania, per “Bild” 118 vittime e 28.942 casi di contagio

- È di 118 vittime e 28.942 casi di contagio accertati il bilancio della pandemia di nuovo coronavirus in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, che cita i dati resi noti dai Laender. Lo Stato più colpito dal coronavirus è ancora la Renania settentrionale-Vestfalia con 40 decessi e 8.224 infetti. Segue la Baviera. Dove morti e contagiati sono rispettivamente 5.719 e 22. Vi è poi il Baden-Wuerttemberg con 31 deceduti e 5.333 contagiati. I dati del “Bild” contrastano con quelli diffusi nella giornata di ieri, 23 marzo, dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Secondo il Rki, nel paese il coronavirus ha provocato 86 vittime e 22.672 casi di contagio. In Renania settentrionale-Vestfalia si contano 28 decessi e 5.615 infetti. In Baviera, i morti sono 26 e i contagiati 4.892. Infine, nel Baden-Wuerttemberg si registrano 34 vittime e 3.811 infetti. (Geb)